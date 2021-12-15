BURSA (Habermetre) - 15 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Örnek vatandaşlar ödüllendirildi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında, son 1 ay içinde yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyan vatandaşlar, örnek davranışları nedeniyle plaketle ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayında da son 1 ay içinde yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyan 3 kişiyi ayın vatandaşı olarak ödüllendirdi. Küçükken geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybeden, buna rağmen hayata küsmeyip, motosiklet tamirciliğini öğrenip, çalışarak örnek bir davranış sergileyen 41 yaşındaki Yılmaz Kazdal ayın vatandaşı seçildi. Kazdal'a plaketini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan verdi.

Bursa'da yıllardır topladığı mavi kapaklarla öğrencilere burs ve çeşitli derneklere destek sağlayan ve bu davranışı basına yansıyan Nazmi Gökçe de ayın vatandaşı olarak plaketini Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın elinden aldı.

Kadınların hayatın her alanında aktif bir şekilde rol alabileceğine en güzel örneklerden biri olan ve Bursa-Yalova yolu üzerindeki akü pazarında yer alan bir işletmede, yol yardım aracıyla siparişi aldığı yere gidip araçların akülerini değiştiren Serap Güloğlu da ayın vatandaşı oldu. Güloğlu da plaketini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

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