Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var" - Haberler
Salihli, Türkiye, Manisa, Güncel

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var"

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var" Askıda ekmek ile veren el, alan eli görmüyor Yardımlaşma kültürünün en güzel örneği Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı: "Türkiye için bir ön adımdır" İşletme sahibi İbrahim Akın: "Kara günleri beraber...

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:56
Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında 'Askıda ekmek var'

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var"

Askıda ekmek ile veren el, alan eli görmüyor

Yardımlaşma kültürünün en güzel örneği

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı: "Türkiye için bir ön adımdır"

İşletme sahibi İbrahim Akın: "Kara günleri beraber aşacağız"

Hayırsever Erdinç Tekdal: "Biz evimize 2 ekmek götürüyorsak, komşumuzda 2 ekmek götürsün"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki ekmek fırınları, birlikteliğin, dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla yardımlaşma kültürünün en güzel temsili olan, veren el ile alan elin birbirini görmediği askıda ekmek uygulamasını yeni tip korona virüs salgınından dolayı hayata geçirdi.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde başlatılan ve hayırsever vatandaşların katkısı ile sürdürülen askıda ekmek uygulamasına ilçedeki tüm fırınlar destek verirken, uygulama ile korona virüs salgını nedeniyle evine ekmek götürmekte zorluk çekenler ve ihtiyaç sahipleri her gün fırınlardan ekmeğini ücretsiz alıyor.

"Türkiye için bir ön adımdır"

Uygulamanın öncüsü olan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, askıda ekmek uygulamasına ilçedeki 48 fırının destek verdiğini söyledi. Makasçı "Ülkemizdeki ve ilçemizdeki şuan başımıza gelmiş olan korona virüs salgınından dolayı fırıncı esnafımız ve hayırsever vatandaşlarımızla birlikte ilçemizde askıda ekmek uygulamasını başlattık. Bu ülkemizin geçmişinde de ihtiyaç sahipleri için her zaman yapılan bir hayırdır. Askıda ekmek uygulamasını Salihli'de biz başlattık, tüm Türkiye genelindeki fırıncı esnafımızın da başlatmasını davet ediyorum. İnşallah ilgi ve destek görür" dedi. İlçede 48 fırının yer aldığını belirten Makasçı, "Tüm fırınlarımızın bu kampanyaya canı gönülden katılmaları Türkiye için bir ön adımdır" diye konuştu.

"Bu kara günleri hep beraber aşacağız"

Odanın başlatmış olduğu askıda ekmek kampanyasına ellerinden geldiği kadarıyla destek verdiklerini vurgulayan işletme sahiplerinden İbrahim Aykanat, "Biz burada ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla, ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" derken, bir diğer işletme sahibi İbrahim Akın ise "Biz fırıncılar olarak, Manisa'nın Salihli ilçesinde çalışmayan, işini bırakanlara destek amaçlı askıda ekmek kampanyasına başladık. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. İhtiyacı olan herkes buyursun gelsin. Bu kara günleri hep beraber aşmayı düşünüyoruz" dedi.

"Biz evimize 2 ekmek götürüyorsak, komşumuzda 2 ekmek götürsün"

Kurtuluş mahallesinin hayırsever esnaflarından Erdinç Tekdal, "Askıda ekmek uygulaması, biz mahalle sakinleri olarak çok hoşumuza giden bir uygulama. Eski zamanlarda da böyle bir uygulama vardı. Böyle bir günde yeniden gündeme gelmesi bizleri çok memnun ediyor. Mahallemizde ekmek alamayacak durumda olanlar var. Biz bunları biliyoruz, fakat kendi gururlarını yidiremiyorlar. Askıda olduğu zaman, fazladan ekmeğimizi koyuyoruz, biz evimize 2 ekmek götürüyorsak, komşumuzda 2 ekmek götürsün. Evinde rahat olsun diye yapılan uygulamadan çok memnunuz. Bu uygulamanın örnek olmasını temenni ediyorum. Herkesin sağduyulu ve elini vicdanına koymasını bir mahalle sakini olarak temenni ediyorum" diye konuştu. Hayırsever Hasan Aydın ise "Askıda ekmek tüm Türkiye'de geçerli olması gereken bir uygulama. Bu uygulamaya herkesin elinden geldiği kadar destek olması gerekiyor. Çünkü bu uygulama ile ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında 'Askıda ekmek var'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var"
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 14:06:42. #1.14#
title