Örnek tesis açılışa hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Örnek tesis açılışa hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Örnek tesis açılışa hazır Yunuseli'ne ikisi bir arada hizmet Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde inşa ettiği kapalı pazar yerindeki çalışmaları tamamladı.

Örnek tesis açılışa hazır

Yunuseli'ne ikisi bir arada hizmet

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde inşa ettiği kapalı pazar yerindeki çalışmaları tamamladı. Üst katı otopark, alt katı ise kapalı pazar yeri olarak vatandaşlara hizmet verecek olan tesis önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Osmangazi Belediyesi, yol ve caddelerin kapatılmasıyla görüntü kirliliğine neden olmasının yanı sıra araç trafiğini aksatan dağınık pazar alanlarını kaldırarak, ilçeye birbirinden modern kapalı pazar alanları kazandırmayı sürdürüyor. Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçeye kazandırdığı kapalı pazar alanlarına bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'ndaki çalışmaları tamamladı. Üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 100 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek olan tesis bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek. Son olarak pazarcı tezgahlarının yer alacağı bölümlerdeki çizgilerin çizildiği örnek tesis, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Gerek mimarisi gerekse fonksiyonelliği ile mahalleye değer katan bir tesise kavuşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Mevcut pazar yerlerinin üstü açık olduğu için özellikle yağışlı havalarda alış veriş yapmak zor oluyordu. Bu tesisin açılmasıyla birlikte bu sıkıntımız son bulacak. Ayrıca üst katının otopark olması da çok önemli. Pazara aracımızla geldiğimizde nereye park edeceğimizi düşünmek durumunda kalmayacağız. Pazar kurulan günlerde, araçların caddelere park etmesinden dolayı trafik sıkışıklığı da yaşanmamış olacak" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçeyi güzelleştiren yatırımları birbiri ardına sıralamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tarihi şehir Bursa'nın tarihi ilçesi olan Osmangazi'de yeni ve modern bir şehir inşa ettiklerini dile getiren Başkan Dündar, "Osmangazi'nin gelişim bölgelerinden bir tanesi olan Yunuseli Mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesis inşa ettik. Bu tesis, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği oldu. Güzel bir yaşam merkezi olacak ve vatandaşlarımız rahat bir alış veriş imkanı bulacak. Yakın zamanda hizmete açacağımız bu tesisimizin bölge halkı adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı
Magazin Hadise Bahar Candan Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Örnek tesis açılışa hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:00:48. #1.16#
title