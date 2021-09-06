Örnek spor adamı, örnek vatandaş
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Örnek spor adamı, örnek vatandaş

Örnek spor adamı, örnek vatandaş
Bültenler - Haberler | Güncel

Milli Judo Antrenörü Münir Tunç'a Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından plaket verildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen Tunç'a sportif faaliyetler ve polis-vatandaş dayanışmasında örnek bir tutum sergilediği için teşekkür etti.

Basmane Semti ve çevresinde yaptığı sportif faaliyetler ve toplumsal dayanışma ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Milli Judo Antrenörü Münir Tunç'a Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kadifekale Karakolu'nda yapılan törene Konak İlçe Karakol Amirleri ve Birim Amirleri de katıldı.

Milli Judo Hocası Münir Tunç, böyle bir teşekkürü almaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Semtimiz ve çevresinde ne yapıyorsam severek yapıyorum. Dünyanın her tarafında İstiklal Marşı'mızı okutan şampiyonlar yetiştiriyoruz. Semtimizin sorunlarını dayanışmayla çözüyoruz. Elbette zor bir yükün altındayız. Ama böylesi plaketler, teşekkürler o zorluğu tatlı bir yorgunluğa çeviriyor" dedi.

Tunç daha önce de polis-vatandaş buluşması ve işbirliği adına çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize polisin bizi kötülüklerden koruyan görevliler olduğunu anlatıyoruz. Bu konuda da ciddi mesafe kat ettik. Bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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