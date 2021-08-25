ÖRNEK PROJEMİZE DEVAM EDİYORUZ
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ÖRNEK PROJEMİZE DEVAM EDİYORUZ

ÖRNEK PROJEMİZE DEVAM EDİYORUZ
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz tarafından rutin olarak sürdürülen yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

Belediyemiz tarafından rutin olarak sürdürülen yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal belediyecilikte önemli projelere imza atan Belediyemiz uzun zamandır uyguladığı ve birçok kesim tarafından büyük beğeni toplayan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezimiz (TOGEM) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ve kimsesiz yaşlılar ile engelli vatandaşlar için saç ve sakal kesimi hizmetlerinin yapıldığını dile getirdi.

Yetkililerimiz, talep üzerine ihtiyaç duyan tüm yaşlı ve engelli vatandaşların saç ve sakal tıraşı işleminin ücretsiz olarak evlerinde yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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