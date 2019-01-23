Örnek Proje İlk 50'de

İçişleri bakanlığı strateji geliştirme başkanlığı tarafından yapılan, en başarılı proje yarışmasında, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kadınların kurduğu oylat boğazı kadınları tarımsal kalkınma kooperatifi projesi, Türkiye genelindeki yaklaşık 1200 değişik projenin içerisinden ilk 50'ye girdi.

İnegöl Kaymakamlığı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen ve İnegöl'e bağlı Saadet, Bahçekaya, Mesruriye, Hamamlı, Hilmiye ve Gündüzlü mahallelerinden(Köy) 180 kadının üye olduğu S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başarılı örnek çalışmaları Devletteki yetkililerin dikkatini çektiğini söyleyen S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, " 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz, Standartları koruma adına tesislerimizde geleneksel usullerde tamamen organik katkı maddesiz ve ilçe tarımın izini ve denetimiyle sezona bağlı ürünler, sinor, erişte ve mevsimlik Meyve reçelleri, marmelat, meyve suyu, Sos, salça ve pekmez üretiyoruz. Bunların üretimi üye kadınlarımız tarafından sağlıklı ortamda yapılmaktadır. 900 bin tl maliyetli projemizin gerçekleşmesi aşamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ve Eski Kaymakamımız Ali Akçanın katkıları çok, Şimdiki Belediye Başkanımız ve yeni kaymakamımızda bu örnek projeye sahip çıkarak destekliyorlar. İşletmemizin daha verimli olabilmesi için ilave projeler geliştiriyoruz ve bu çalışmaları da bir an evvel hayata geçirmek istiyoruz."şeklinde konuşan başkan Yılmaz," Kooperatifimize ait İmalathane, köy lokantası ve satış büfesinde kooperatife üye kadınlar istihdam edilmektedir" dedi.

Oylat Çiftliği Markalarının tescilli olduğunu ifade eden Yılmaz,"Örnek projemizin birazda daha tanıtılmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak organizasyonda, seçilen 50 proje, bakanlıkta sergilenecek ve tanıtılacak olması kooperatif olarak bizi ve yöre halkımızı sevindiriyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler