ÖRNEK KENT YAŞAM PARKI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Belediyesi'nin mahalle projeleri kapsamında yer alan Yeni Mahalle Örnek Kent Yaşam Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Belediyesi'nin mahalle projeleri kapsamında yer alan Yeni Mahalle Örnek Kent Yaşam Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Mayıs ayında duyurulan yaşam parkının kısa sürede tamamlanarak dinlenme, çocuk oyun alanları ve yemyeşil görüntüsüyle vatandaşın hizmetine sunulacağı bildirildi.

Toplam 14 bin metrekare alan üzerinde tasarlanan Örnek Kent Yaşam Parkı projesinin 5 bin 600 metrekaresi yeşil alan olarak planlandı. Proje kapsamında iki ayrı noktada dış mekan fitness grupları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. 2 bin 500 metrekarelik meydanda 13 kamelya, özel tasarım banklar ile pergolalar yer alıyor. Projede trafik akışını rahatlatmak amacıyla 67 araçlık otopark bulunuyor. Proje alanına dikilecek 385 adet ağaç ile farklı peyzaj bitkisi gruplarıyla yemyeşil bir görünüm oluşturulacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.Proje Şefi ve Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, "Örnek Kent Yaşam Parkı'nda çalışmaları tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Proje alanını çevreleyen kaldırım tamamlandı. Baskı beton çalışması sürüyor. Çocuk oyun alanları ile fitness gruplarının montajlanacağı alanlar da tamamlandı. Bisiklet yolunun yapılacağı yerler için hazırlıklar yapıyoruz. Proje alanının büyük bir kısmı Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın doğaya ve çevreye verdiği önem çerçevesinde planlanarak yemyeşil bir görünüme kavuşturulacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı