Örnek işyerine Turgay Erdem'den belge

20.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:53

Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı denetimler sonucunda kalite ve hijyen kriterlerini yerine getiren NTaze Doğal Gıda A.Ş., 'nuts'all' markasıyla "örnek işyeri belgesi" ve flamasını almaya hak kazandı.



Nilüfer Belediyesi'nin, 2003 yılından bu yana sürdürdüğü "örnek işyeri" uygulaması devam ediyor. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kaliteli hizmeti, daha hijyenik bir ortamda sunmalarını hedefleyen uygulama sonucu, belge almaya hak kazanan işletmelere bir yenisi daha eklendi. Gıda Toptancılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren NTaze Doğal Gıda A.Ş. 'nuts'all' markalı ürünleriyle uygulama gereği belirlenen kriterleri yerine getirerek belge almaya hak kazandı.



Belge törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. İşletme sahibi Merve Ülker ve çalışanlarıyla bir araya gelen Turgay Erdem, üretim alanını da gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Merve Ülker ve ekibini kutlayan Başkan Turgay Erdem, Nilüfer'de bir işletmeye daha belge kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti. "Örnek İşyeri Belgesi"nin hak edene verildiğini kaydeden Başkan Turgay Erdem, "Hijyenik, tamamen doğal ve kaliteli üretim yapan bu işletmemizi yürekten kutluyorum. Kadın girişimci olarak ihracat yapan bir işletmeye sahip olan Merve Ülker'e ekonomiye olan katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu belgeyi alan işletmelerden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Örneklerinin çoğalmasını diliyorum" dedi.



İşletme sahibi Merve Ülker de Nilüfer Belediyesi'ne kendilerini örnek işyeri belgesi'ne layık gördükleri için teşekkür etti. Başkan Turgay Erdem, "örnek işyeri belgesi"ni ve flamasını Merve Ülker'e teslim etti. - BURSA

Kaynak: İHA