ÖRNEK GÖSTERİLEN TESİSE KONYA'DAN ZİYARET

Konya ili Kulu İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Karakaya, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Konya ili Kulu İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Karakaya, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan tesis ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, kendilerinin de ilçelerine yapılacak tesis için ziyarette bulunduklarını kaydetti.

BAŞKAN YARDIMCISI KARAKAYA:

"BİLECİK'TEKİ TESİSİ ÖRNEK OLARAK TAVSİYE ETTİLER"

İncelemeleri hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Karakaya, "Uzun bir süredir, ilçemizde can dostlarımız için bir tesis yapma projemiz var. Başta ilgili bakanlıklar olmak üzere başvurduğumuz kurumlar örnek olarak, Bilecik'teki sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezini tavsiye ettiler. Bizler de barınağı inceleyerek, faydalı temaslarda bulunduk. Gerçekten buradaki sistem ve işleyişi çok beğendik. Veteriner İşleri Müdürü Avcı ve tüm çalışanları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kulu Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya ziyareti kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'i de ziyaret etti.

Gürses, konuğunu ağırlayarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Can dostlarımız olan sokak hayvanlarının tedavi ve barınmaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Gürses, diğer şehirlerde yapılan barınaklar için gerekli katkıları vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre