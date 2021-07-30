Örnek gösterilen tesise Konya'dan ziyaret
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Örnek gösterilen tesise Konya'dan ziyaret

Örnek gösterilen tesise Konya'dan ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın Kulu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Karakaya, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Konya'nın Kulu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Karakaya, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan tesis ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, kendilerinin de ilçelerine yapılacak tesis için ziyarette bulunduklarını kaydetti. İncelemeleri hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Karakaya, "Uzun bir süredir, ilçemizde can dostlarımız için bir tesis yapma projemiz var. Başta ilgili bakanlıklar olmak üzere başvurduğumuz kurumlar örnek olarak, Bilecik'teki sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezini tavsiye ettiler. Bizler de barınağı inceleyerek, faydalı temaslarda bulunduk. Gerçekten buradaki sistem ve işleyişi çok beğendik. Veteriner İşleri Müdürü Avcı ve tüm çalışanları kutluyorum" dedi.

Karakaya, Gürses'i de ziyaret etti. Gürses, konuğunu ağırlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Can dostlar olan sokak hayvanlarının tedavi ve barınmaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden

Gürses, diğer şehirlerde yapılan barınaklar için gerekli katkıları vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Örnek gösterilen tesise Konya'dan ziyaret
Örnek gösterilen tesise Konya'dan ziyaret
Örnek gösterilen tesise Konya'dan ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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