Örnek Fındık Bahçesi Yeşillendi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Ticaret Borsası proje ofisi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan 'Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Yöntemlerin İncelenmesi' projesi 2016 yılı Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında kurulan örnek fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yavuz, inceleme öncesi ODÜ Ziraat Fakültesi toplantı salonunda projeyle ilgili ODÜ Ziraat fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali İslam'dan bilgi aldı. ODÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'nın da hazır bulunduğu programda, projenin amacı anlatıldı.

Vali Seddar Yavuz daha sonra 2017 yılında Ordu Üniversitesinde 5 dekar alanda yerli ve yabancı çeşitleri içeren modern fındık bahçesinin tesis edildiği alanı gezerek detaylı bilgi aldı. Vali Seddar Yavuz, projenin, Ordu Ticaret Borsası koordinatörlüğünde Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Ordu Ziraat Odası; İspanya Gıda, Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü (IRTA) ve İtalya Tuscia Üniversitesinin de ortak olduğu proje ile modern anlamda fındık bahçesi tesisi sağlandığını söyledi.

Bu projede kalite ve verimi artırmak amacıyla çiftçilerin mesleki kapasitelerinin uluslararası boyutta yeni teknolojilerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı ile geliştirilmesine odaklanıldığını belirten Vali Yavuz, "Türk fındık çeşitleri; tombul, palaz, foşa, çakıldak, kalınkara, uzunmusa çeşitleri ile İtalya ve İspanya çeşitleri yer alıyor. İtalya ve İspanya'dan gelen çeşitlerin introdüksiyonunun yapılacağı ve sonrasında Türk fındık çeşitleri ile verim- kalite özellikleri karşılaştırılacak" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Ordu Üniversitesinin Organize Sanayi Bölgesi uygulama alanında yer alan 70 çeşit farklı meyve türlerinin yetiştirildiği araziyi de gezerek bilgi aldı. - ORDU

Kaynak: İHA