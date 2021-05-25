Örnek dayanışmaya Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Örnek dayanışmaya Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi

Örnek dayanışmaya Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ramazan ayında ilçede iftar yemeği dağıtımına katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür plaketi verdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ramazan ayında ilçede iftar yemeği dağıtımına katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür plaketi verdi.

Eskişehir'de İnönü ilçesi geçtiğimiz Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayan aile ve kişiler için gerçekleştirdiği evlere iftar yemeği dağıtımı organizasyonunda büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İnönü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar yemeği dağıtımında muhtarlar da büyük destek verdi. İnönü Belediyesi tarafından ilçede İsmetpaşa, Çarşı, Yenice, Orta ve Oklubalı Mahallelerinde Ramazan ayı boyunca 121 aileden oluşan toplamda 5 bin 820 kişiye ulaştırılan iftar yemeği organizasyonunda göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ'a, Çarşı Mahalle Muhtarı Hayrettin Arabacıoğlu'na, Yenice Mahalle Muhtarı Halil Kasap'a, Oklubalı Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu'na, Orta Mahalle Muhtarı Mehmet Taştan'a ve iftar yemeklerinin hazırlanmasını sağlayan ilçe ustalarından lokantacı Osman Erbaş'a İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt teşekkür ederek plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Demet Evgar Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Örnek dayanışmaya Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:09:15. #1.14#

title