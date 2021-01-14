Örnek çift: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Örnek çift: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu

14.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:34
Örnek çift: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu

Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları hareketle takdir topladı.

Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları hareketle takdir topladı.  Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre çiftin, Sarıyer'deki evlerinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdığı görüldü.

Yaptırdıkları kulübenin içine battaniye de koyan ünlü oyuncular, eksilen su ve mamaları, her gün tamamlıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucağına alan Kobal ve İmirzalıoğlu'nun, başka bölgelere de barınak yaptırdığı öğrenildi.

Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Tolga Ciğerci Emre Taşdemir İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kongre Instagram Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Örnek çift: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:35:57. #1.14#
title