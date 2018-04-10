Örnek Bahçelerde Fındık Verimi Artıyor

Ordu Valiliği himayesinde, fındık ta verim ve kaliteyi arttırmak için 2015 yılında uygulamaya koyulan "Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Fındık Bahçeleri Projesi" olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Ordu Valiliği himayesinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Fındıkta Verim ve Kalite Artacak" sloganıyla 19 ilçenin, 41 mahallesinde, 41 örnek bahçe oluşturmak amacıyla, Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin desteğiyle uygulanan "Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Fındık Bahçeleri Projesi" kapsamında tüm örnek bahçelerde budama ve gübreleme çalışmaları tamamlandı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, fındığın Ordu ile ülke ekonomisi ve dış ticaret açısından en önemli tarımsal ürünlerden birisi olduğunu söyledi. Fındığın, ülke ekonomisine ciddi miktarda katkısı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 25'inin Ordu'da üretildiğini hatırlattı. Fındık üretiminde belirli bir konuma gelmek için farklı projeler uyguladıklarını belirten Yılmaz, "Örnek bahçelerimizde budama işlemleri İl Müdürlüğümüz uzman personelleri tarafından bizzat yapıldı. Yine bu bahçelerimizin her birinden toprak numuneleri alındı ve toprak analiz sonuçlarına göre uzman personellerimiz kontrolünde gübreleme işlemleri yaptırıldı" dedi.

"Verim 350 kilograma kadar ulaştı"

Daha önceden dekara 80-90 kilogram mahsul alınan bahçelerde, dekara veriminin 300-350 kilograma kadar çıktığına dikkat çeken Kemal Yılmaz, "Uyguladığımız projeler neticesinde oluşturduğumuz örnek bahçelerimizde, lider ülkeye yakışır verim ve kaliteye ulaşılabileceğini çiftçilerimize gösterdik. Elde ettiğimiz olumlu sonuçların diğer üreticilerimiz tarafından da görülmesini sağlamak amacıyla 'Tarla Günleri' düzenleyerek sonuçları tüm kamuoyuyla paylaştık. Aynı şekilde yeni oluşturduğumuz örnek bahçelerden elde ettiğimiz olumlu sonuçları diğer bahçelerle mukayese ederek verim ve kalitedeki farkları üreticilerimizle paylaşmak adına bu yılki hasat döneminde de yine 'Tarla Günleri' düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU