Örnek bahçelerde fındık bolluğu

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden ve farklı sistemlerle dikimi ile oluşturulan Örnek Bahçelerin bir kısmında bu yıl ekonomik fındık hasadı yapılacak.

Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere sektörle ilgili bazı kurum ve kuruluşların katkıları ile Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak birlikte proje 2014'de uygulamaya konuldu. Tüm Türkiye'ye örnek olan proje kapsamında kurulan 63 bahçenin bir kısmında fındık tahmin edilen zamandan önce, 6 yılın ardından ekonomik olarak ürün vermeye başladı. Üreticinin gereken önemi gösterdiği için 2 yıl öncesinden de fındık alınmaya başlayan bahçelerin bazılarında dönüm başına verim 200 kilograma kadar çıktı.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, borsa olarak verim ve kaliteyi arttırmak için 15 yıldan beri çalışmalar yaptıklarını belirterek, dönüm başına üretimin son yıllar ortalaması ile 60-70 kilograma kadar indiği Trabzon da yaşlanmış bahçelerin sökülerek yeniden, tek dal, ikili, sıralı ve aşılı fidan gibi farklı sistemlerle dikilmesi ile soruna çare arayıp örnek olmaya çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını söyledi.

Ergan, dünyanın en büyük üretici ve satıcısı olmasına rağmen, 720 bin hektarlık bir bahçeye sahip Türkiye'de ortalama verimin 100 kilogramın altına kadar düştüğünü vurgulayarak, "Daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok kazanma fikrinden hareketle örnek olmak için bu projeyi hayata geçirdik. Gelinen noktada projemiz birçok resmi ve özel kuruluşlar tarafından da desteklenirken, üreticilerin de bir kısmı da bahçelerine daha sık girmeye ve çalışmaya başladı. Bu tablo genele yansıdığı zaman Türkiye daha çok üretip, daha çok satarak fındıktan daha çok kazanacak bir konuma gelecek demektir" dedi.

Ergan, projenin en büyük destekçilerinden olan ve ilk fidanın dikimini de yapan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile 8 Ağustos Perşembe günü Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'ndeki Ömer Ustaömeroğlu'na ait bahçede Ekonomik Fındık Hasadı töreni yapılacağını kaydetti. Geniş kapsamlı etkinliklerin de yapılacağı törenin ardından başarılı üreticiler ile fındık dış satımında rekortmen olan ihracatçıların yanı sıra borsada en fazla tescil yaptıranlar ve en yaşlı borsa üyesine ödüller verilecek. Projeye destek olanlar ile en büyük katkı sağlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür plaketi takdim edilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA