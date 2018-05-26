Örme ve Dokuma Sektöründeki Firmalara Zorluk Çıkarılıyor"

Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD) Başkanı Fikri Kurt, "İplik fabrikaları, pamuk ipliğini satarken, dolar ve avronun artışını öne sürerek örme ve dokuma sektöründe faaliyet gösteren firmalara zorluk çıkarılıyor. Bu ticaret şeklinin kabul edilecek bir yönü yoktur." ifadelerini kullandı.

Kurt, döviz kurunda yaşanan artışın sektöre etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İplik fabrikalarının, pamuk ipliğini satarken, dolar ve avronun artışını öne sürerek örme ve dokuma sektöründe faaliyet gösteren firmalara zorluk çıkardığını belirten Kurt, "Bu ticaret şeklinin kabul edilecek bir yönü yoktur. İş yaşamında güven istiyoruz, istikrar istiyoruz. Devletimizden ve yöneticilerimizden bunu beklerken Türk sanayicileri de ateşe benzinle gittiğinin farkında olmalı. Kendi üzerimize düşen sorumlulukların farkında olalım. Güven ve istikrarı içimizde kimler bozuyor açık ve net olarak belli." değerlendirmesinde bulundu.

Kurt, 2017 yılı sonunda 1 kilogram penye ipliğin fiyatının 13,70 liraya denk geldiğini aktararak, "2018 Mayıs ayı sonuna geldik. Aynı 1 kilogram penye ipliğin fiyatı 17,50-20,00 TL arasında değişmekte. Yani 1 kilogram iplik 5 ayda yüzde 35-45 aralığında artış göstermiş. Dolar kurundaki artıştan daha yüksek bir artıştan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolar ve avro baskısı altında olan Türkiye'de ham madde üreticilerinin (iplik sanayicileri) yaptığı bu uygulamanın son derece mantıksız ve bugünün Türkiye'sine yakışmayan bir uygulama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, örme ve dokuma işleriyle uğraşan tekstilin orta direği olarak benimsenmiş işletmeler olarak eşi görülmemiş bir ticari sistemi ya da oluşumu benimsemiyoruz. Tabii ki artan genel giderleri karşılamak için fiyat artışları yapılacak. Ama dün nasıl TL ile ticaret yapıyorsak bugün de TL ile devam edelim, bunu söylüyoruz. Sağduyulu olalım, kaos ortamı oluşturmayalım."