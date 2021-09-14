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Ormanya'yı tuvallere çizdiler

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Ormanya'yı tuvallere çizdiler

Güzel Sanatlar ve Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için "Ormanlarımız Yok Olmasın" temalı canlı performans resim etkinliği düzenlendi.

Güzel Sanatlar ve Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için "Ormanlarımız Yok Olmasın" temalı canlı performans resim etkinliği düzenlendi. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, doğayı tuvallerine yansıttı.

ORMANLARIMIZ YOK OLMASIN

Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi, Çayırova Yapı Kredi ve Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Gebze Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden "1000 Okul Projesi" kapsamında sergilenmeye değer görülen eser sahipleri ile yepyeni bir proje daha hayat buluyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğince gerçekleştirilen "Ormanlarımız Yok Olmasın" temalı canlı performans resim etkinliği 25 öğrenciyle Ormanya'da gerçekleştirildi. Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Güzel Sanatlar Liselerinde eğitim gören öğrenciler Ormanya'da hayal güçlerini konuşturdu.

25 ÖĞRENCİ, 25 ESER

25 öğrencinin katıldığı etkinlik Ormanya'da düzenlenen keşif gezisiyle başladı.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya'da, Ormanköy, Orman Kütüphanesi, Mesire Alanı, Böcek Oteli ve Kuş Gözlem Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte tuvallere çizilen resimlerin yangın ile resmedilmesi çok dikkat çekti.

ESERLER ORMANYA'DA SERGİLENECEK

Ormanya'nın belirli bölümlerinde gerçekleşen etkinlikle ortaya çıkan eserler Ormanya Sergi Salonunda görücüye çıkacak. Ormanlarımız yok olmasın temasıyla farkındalık oluşturmak isteyen öğrencilerin çizimleri ekim ayı boyunca sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

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Haber: Ormanya'yı tuvallere çizdiler - Haberler
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