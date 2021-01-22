Ormanya sakinleri beyaz örtüyle "daha görünür" oldu

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü üstünde yaban yaşam alanındaki türlerin daha net gözlemlenmesine imkan sunuyor.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü üstünde yaban yaşam alanındaki türlerin daha net gözlemlenmesine imkan sunuyor.

Kartepe ilçesinde doğal çevresiyle 2 bin dönümlük alana yayılan meşe, akçaağaç, gürgen, kayın, ıhlamur ağaçlarının oluşturduğu orman yapısına sahip Ormanya'da, diğer mevsimlerde ağaçların arasında kamufle olan geyikler, karın üstünde daha belirgin hale gelerek adeta görsel şölen sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaban Yaşam Alanında 9 ayrı bölgede kızıl geyik, ala geyik, yılkı atı, karaca, dağ ceylanı gibi yaban hayvan türlerinin yaşadığını söyledi.

Alandaki yaban hayvanı türlerine ilişkin bilgi veren Alioğlu şöyle devam etti:

"2 kızıl geyik sürüsü bulunuyor. Şanlıurfa dağ ceylanlarının bulunduğu bir alanımız mevcut. Ana vatanı Türkiye olan ala geyiklerimiz var. Bu alanlarda, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile vatandaşların getirdiği yaralı yaban hayvanlar var, aynı şekilde bölgede popülasyonu azalan hayvanları da burada çoğaltarak tekrardan bölgelerine aşılamasını yapmaktayız. Burada her türlü klinik tedavisi ve benzeri uygulamalar gerçekleşiyor, 24 saat gözetim altındalar. Alanları çok geniş olduğu için refah seviyesinde yaşamlarına devam edebiliyorlar. Tedavisini yaptığımız hayvanlarda inaktif çip uygulaması kullanıyoruz. Bu sayede tedavisini yaptığımız hayvanlar hakkında hasta geçmişi oluşturmakta, gördüğü tedavileri dosya olarak raporlamaktayız."

"Alanımız yaban hayatı gözlemlemek isteyenlerden ilgi görüyor"

Alioğlu, hayvan türlerinin kış aylarında yem rasyonu (bir hayvanın 24 saatlik periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı) biyolog ve veteriner kontrolleri kapsamında farklı ve özel bir bakımla yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı.

Kış dönemine hayvanların her an bakıcıların gözetimi altında olduğunu dile getirerek mevsime uygun pelet yem, çayır otu ve yonca şeklinde farklı yem rasyoları uyguladıklarını kaydetti.

Alioğlu, kar yağışıyla yaban hayvanlarını gözlemleyebilmenin daha kolay hale geldiğine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alanımız, ağırlıklı meşe ağaçlarının bulunduğu bir orman. Meşe ormanı içinde geyikleri seçmek zor olabiliyordu. Doğa tutkunları, doğa fotoğrafçıları alanımızı ziyaret edip görüntüler alıyorlardı fakat şu anda beyaz örtü üzerinde çok daha güzel, yaban hayatı daha iyi simgeleyen, ortaya çıkaran görüntüler alabiliyorlar. Ziyaretçilerimiz gezerek bunları görme fırsatı bulabiliyor. Ziyaretçilerimizin çok yoğun ilgisi var. Alanımız, yaban hayatı gözlemlemek, bu kadar yakınına ulaşabilmek imkanı sağladığı için, bir taraftan da hayvanların özgür ve refah seviyesi yüksek şekilde dolaşabildiği için çok yoğun ilgiyle karşılaşıyor."

Ormanya'da son bir haftada kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiğini belirten Alioğlu, alan içindeki Yeşilgöl, Saklıgöl ile Nilüfer göletinin de hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesiyle buz tuttuğunu, bunun da alana ayrı bir güzellik kattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu