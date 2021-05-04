Ormanya'nın yeni sakinleri ''Pelikanlar'' oldu
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Ormanya'nın yeni sakinleri ''Pelikanlar'' oldu

Ormanya'nın yeni sakinleri ''Pelikanlar'' oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden biri olan Ormanya'da hayvan çeşitliği artıyor.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya'da hayvan çeşitliliği artıyor.

Açıldığı günden bu güne kadar on milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, sunduğu birçok hizmetle de göz dolduruyor. Bünyesinde barındırdığı 79 tür ve 906 hayvana şimdi de yeni bir tür olarak Pelikanlar eklendi. Akürem ( Afyon Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) 'den getirilen dört Pelikan, ilk kontrollerinin ardından Ormanya'da yaşamlarını sürdürmeye başladı.

ÖZEL YAŞAM ALANI HAZIRLANDI

Yaban hayvanlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilen Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavileri için getirilen Pelikanlar için rehabilitasyon süreci tamamlandı. Uçamayacak durumda olan ve engelli hayvan statüsüne giren Pelikanlar için Ormanya'da yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir yaşam alanı belirlendi. .Pelikanlar için göletin ortasında bir ada hazırlandı. Balık ile beslenen pelikanlar için, özel beslenme rasyonu oluşturuldu. Görevli bakıcısı eşliğinde her gün balık ile besleniyor.

ORMANYA'DA TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ VE POPÜLASYON ARTIYOR

Dünya'nın birçok yerinden yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ormanya'da Çocuk Hayvanat Bahçesi ve Yaban Yaşam Alanı içerisinde yaşayan 79 türde 906 hayvanın yanı sıra; serbest orman alanlarında karaca, porsuk, yaban tavşanı gibi memeli türlerinin ve mavi baştankara, sıvacı, ağaçkakan gibi onlarca kuş türü de yaşam alanı buluyor.

Kaynak: Bültenler

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