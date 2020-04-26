"Ormanya"nın otopark kapasitesi artırıldı Kocaeli'de 4 bin dönümlük alana yayılan Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, 203 araçlık yeni otopark inşa edilerek, toplam otopark kapasitesi 570 araca çıkarıldı.

Kocaeli'de 4 bin dönümlük alana yayılan Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, 203 araçlık yeni otopark inşa edilerek, toplam otopark kapasitesi 570 araca çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir ziyarete kapalı olan Ormanya'da, yeniden ziyarete açılacağı günler için hazırlıklar sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya'da park sorunu yaşanmaması için ikinci bir otopark inşa edildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda ikinci otoparkta asfalt serimi, kaldırım ve parke işleri, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edildi. İkinci otopark alanına bin 600 ton asfalt serildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 2 bin 850 metre kaldırım ve bin 750 metrekare parke kaplama yapım çalışmalarını tamamladı. Ayrıca ikinci otoparktaki, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı ve elektrik altyapı çalışmaları daha önce bitirildi.

İkinci otoparkın tamamlanmasıyla Ormanya'nın otopark kapasitesi 570 araca çıktı.

Kaynak: AA