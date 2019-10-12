Ormanya'nın Kuşları keşfedildi

12.10.2019 16:16

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kuş Gözlem Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ormanya, bu sene gerçekleştirilen etkinlikte 100'ün üzerinde doğasever ve kuş gözlemcisini ağırladı.

ORMANYA'DA ÖNEMLİ ETKİNLİK

Her yıl Ekim ayının ilk hafta sonu kutlanan kuş gözlem günü bu yıl Ormanya'da kutlandı. Ormanya'da düzenlenen programda kuş türlerinin araştırılması, önemli kuş alanlarının izlenmesi ve korunması, kuş gözlem raporunun hazırlanması gibi etkinlikler yer aldı. Sonbahar göç gözlemine denk gelen programa Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürü İlyas Çiçek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, kuş gözlemcileri ve doğaseverler katıldı.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Her yıl Ekim ayının ilk hafta sonu kutlanan Avrupa kuş gözlem günü; tür çeşitliliğinin korunması ve kuşların yılda iki defa gerçekleştirdikleri zorlu göç macerasına tanıklık etmek için 2004 yılından buyana ülkemizde de farkındalık oluşturmak için kutlanıyor. Geçen yıl yaptığı etkinlikle adını duyuran Ormanya, bu sene gerçekleştirdiği etkinlikte 100'ün üzerinde doğasever ve kuş gözlemcisini ağırladı.

YEŞİL AĞAÇKAKAN'I GÖZLEMLENDİ

Katılımcılara kısa bir bilgilendirmenin ardından dürbün kullanım eğitimi verildi. Kızıl gerdan, ispinoz, yeşil ağaçkakan, büyük baştankara, florya, çıvgın, sıvacı, kara tavuk, ardıç gibi kuş türlerinin görüldüğü alanda gözlemlenen ilk kuş türü kızıl gerdan oldu. Ormanya'da sıkça görülen bu tür katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ormanya gerçekleştirdiği etkinlikle yeşil ağaçkakan, florya, çıvgın, ardıç mavi baştankara gibi türlerin de gözlemlenmesine olanak sağladı. Gözlemciler etkinlik boyunca, dağıtılan 'Ormanya Kuş Gözlem Rehberine' gördükleri kuş türlerinin notlarını aldılar.

Kaynak: Bültenler