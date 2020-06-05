Ormanya'nın açılışı 9 Haziran Salı gününe ertelendi Ormanya'nın açılışı hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile 9 Haziran Salı gününe ertelendi.

Kocaeli'nin yeni bir markası haline gelen Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da Koronavirüs salgını nedeni ile ziyaretçi kabulüne kapatılmıştı. Yeni kontrollü yaşam ile birlikte bu hafta sonu açılması planlanan Ormanya'nın açılışı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 9 Haziran Salı gününe ertelendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİ İLE AÇILIŞ ERTELENDİ

İçişleri Bakanlığı nedeni ile Kocaeli'nin de içinde bulunduğu 14 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Normalleşme süreci ile bu hafta sonu açılması planlanan Ormanya'nın açılışı sokağa çıkma yasağı sebebiyle önümüzdeki hafta Salı gününe ertelendi. Ormanya her hafta pazartesi günleri ziyaretçilere kapalı oluyor.

Kaynak: Bültenler