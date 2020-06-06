Ormanya doğal yaşam parkı kapılarını açtı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan doğal yaşam parkı 'Ormanya', normalleşme süreciyle birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan doğal yaşam parkı 'Ormanya', normalleşme süreciyle birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, 2018 yılında 4 bin dönüm alanda kurulan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 'Ormanya', koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Hayvanat bahçesi, doğal yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kamp alanları, 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları, çadır ve karavan alanları bulunan Ormanya'da, küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' çocukların ilgisini çekiyor.

Koronavirüs önlemi kapsamında kapatılan ve sadece Ormanya görevlileri ile veteriner hekimlerin dönüşümlü olarak çalıştığı doğal yaşam parkı, bugün kapılarını ziyaretçilere açarken, koronavirüsle ilgili tüm tedbirler alındı. Maskesiz gelen ziyaretçiler içeri alınmazken, giriş kapısında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Park çevresine ise ziyaretçilerin kullanması amacıyla dezenfektan kutuları konuldu. Ormanya'ya gelen aileler doğa ile iç içe olmanın tadını çıkardı.

Kaynak: DHA