Ormanya Doğa Okulu yeniden açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Doğa Okulu yeniden çocuklar için açılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Doğa Okulu yeniden çocuklar için açılıyor. Bu bağlamda gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların doğayla zayıflayan bağlarının tekrar güçlü bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Her eğitim için farklı konseptte hazırlanan açık hava sınıflarında, Covid-19 önemleri alınarak eğitimlere başlanacak. Uzun süredir evde olan çocukların doğa ile tekrar buluşmaları sağlanacak.

TMM (TEMİZLİK - MASKE - MESAFE) MI?

Eğitim için bekleme alanı oluşturulan çocuklara yeni maske dağıtımı yapılarak görevli tarafından ateş ölçümleri yapılacak. Tek kullanımlık isimlikler ve önlüklerin verileceği eğitimde tedbirlere çocukların eksiksiz uyması sağlanacak. Eğitime başlamadan önce sosyal mesafenin ve el temizliğinin önemine dikkat çekilecek. Eğitim alanının birkaç noktasına koyulan dezenfektanlar ile çocukların sık sık ellerini dezenfekte etmesi sağlanacak.

HES KODU KONTROLLÜ EĞİTİM

7-14 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren Doğa Okulu, eğitimlere katılan her çocuğun HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılarak eğitimlere başvurusunun daha sonrasında onaylanması sağlanacak.

YENİ EĞİTİMLER YENİ SÜRPRİZLER

Çocuklar için birbirinden farklı ve doğayı deneyimleyerek öğrenebilecekleri 5 farklı eğitim modeline iki yeni eğitim daha ekleniyor. 7-14 yaş arasındaki çocukların el becerilerinin artması ve materyal kullanımları için "Ahşap Kuksa Atölyesi" ve doğada yaşamı kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı "Doğada Yaşam Atölyesi" eğitim modelleri de çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. 15+ yaş grubuna gerçekleştirilecek olan "Doğada Yaşam Atölyesi" eğitimi için her yaş gruplarına özel, farklı eğitimler planlanıyor.

DOĞA OKULU NEDİR?

Yaklaşık iki yıldır binlerce çocuğa eğitim verilen Doğa Okulu'nda, çocuklara birbirinden farklı içerikler ile doğada yaşam ve yakından tanıma becerileri sunuluyor. Yaban Hayatı, Kuş Gözlemi, Geri Dönüşüm, Doğada Ritim ve Sanat konularının işlendiği eğitimlerde çevreye duyarlı ve doğa bilincinin oluştuğu çocuklar gönüllü birer Çevre Dedektifi oluyor.

DETAYLI BİLGİ VE KAYIT

7-14 yaş arasını kapsayan etkinliklere www. ormanya. com adresinden başvuru yapılıyor. 0262 331 66 11 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Habermetre