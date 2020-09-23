Ormanya'da Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ormanya'da Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü

23.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:36
Ormanya'da Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü

Kartepe Belediyesi öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ormanya'da alternatif ulaşıma dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kartepe Belediyesi öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ormanya'da alternatif ulaşıma dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kartepe'de farkındalık yürüyüşü ile gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde Ormanya'da yürüyüş yapıldı. 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Kartepe Belediyesi öncülüğünde Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte Ormanya'da gerçekleştirilen yürüyüşle ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesine dikkat çekildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar
Spor Can Bartu Tisserand Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim
Daha Fazla Kaza Çocuk Hakim Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ormanya'da Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:37:52. #1.14#
title