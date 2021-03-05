Ormanya, cumartesi günleri de açık

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği doğal yaşam alanı olan Ormanya, pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet verecek.

Kocaeli'den ve çevre illerden ziyaretçilere ev sahipliği yapan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, pazar günleri hariç haftanın 6 günü misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ormanya'nın cumartesi günü de hizmet vereceği belirtildi. Covid-19 salgısını süresince Ormanya'da tüm bakım ve temizlik çalışmaları yapılırken, ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Covid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı