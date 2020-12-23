Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor

23.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:14
Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor

Türkiye Hentbol 1.Liginin iddialı takımlarından Eskişehir Ormanspor, erteleme maçında Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor.

Türkiye Hentbol 1.Liginin iddialı takımlarından Eskişehir Ormanspor, erteleme maçında Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor.

Salı günü Eskişehir'de son antrenmanını yapan Ormanspor, çarşamba günü Tokat'a geldi ve hazırlıklarını tamamladı. Tokat karşılaşmasının her iki takım içinde önemli olduğunu vurgulayan antrenör M. Fatih Işık; "Ligin zirvesini ilgilendiren bir maç olacak. Hentbol camiasının gözü, kulağı üzerimizde. Rakibimiz ile aynı puandayız, ligde onlar ikinci biz ise üçüncü sıradayız. Geçen haftaki Seben maçının da çekişmeli geçeceğini biliyorduk. Ama bu kadar çok hata yapacağımızı tahmin etmiyorduk. Maçı hep beraber tekrar izledik ve analiz ettik. 30 adet teknik hatamız, 17 top kaybımız ve 13 atış hatamız var. Tokat Gençlikspor önünde bu hataları tekrarlamaz isek puanla döneriz" dedi.

Eskişehir Ormanspor, Tokat deplasmanının ardından Eskişehir'e dönmeden, 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Mersin İdman Yurdu karşılaşması için Mersin'e geçecek. - ESKİŞEHİR

Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor
Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor
Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor
Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:20:20. #1.15#
title