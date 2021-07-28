Ormanspor sezonu açtı
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Ormanspor sezonu açtı

Ormanspor sezonu açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'e yükselen Eskişehir Ormanspor, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenman ile başladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'e yükselen Eskişehir Ormanspor, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenman ile başladı.

Ağırlıklı olarak kros ve vücut egzersizlerinin olduğu antrenman sabah ve akşam olmak üzere çift seans halinde gerçekleşirken, ilk gün Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Kocakır yerleşkesinde tamamlanmış oldu.

Kros bölümünde 6 kilometre koşan oyuncuların istekli ve hırslı oluşu gözden kaçmadı, antrenmanda Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonasında milli takım kadrosunda yer alan Ali Can Göçmen ve Ramazan Mutlu yer almadı.

Ormanspor bugünü ise tek antrenman ile tamamlayacak. 30 Temmuz 2021'de ise yine Kocakır yerleşkesinde resmi sezon açılışı için yönetim, sporcular ve teknik heyet akşam yemeğinde bir araya gelecek. - ESKİŞEHİR

Ormanspor sezonu açtı
Ormanspor sezonu açtı
Ormanspor sezonu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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