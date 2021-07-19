Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ormanlık sahada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ormanlık sahada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık sahada, saat 15.00 sıralarında yangın ihbarı yapılması üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 yangın söndürme tankeri ile müdahalede bulundu. Çalışmalara bölgeye yönlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı da destek verdi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını uzun uğraşların ardından daha da geniş alana sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Müdahale ekiplerinin halen bölgede soğutmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Yangında ardıç ve maki örtüsüyle kaplı yaklaşık 600 metrekarelik bir orman sahasının zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - KONYA

Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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