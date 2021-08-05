Ormanlık bölgelerden torbalarca atık toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve gönüllüler İzmir'in ormanlık bölgelerinde atık topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve gönüllüler İzmir'in ormanlık bölgelerinde atık topladı. Poşetler dolusu cam şişe, plastik atık, çakmak ve mangal teli toplayan ekipler, yurttaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi de olası yangınların önüne geçmek için gerekli önlemleri alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği üyeleri kentin ormanlık bölgelerinde atık topladı. Balçova Ticaret Odası Hatıra Ormanı ve Balçova Baraj yolundaki ormanlık bölgede temizlik yapan ekipler cam şişe, plastik atık, çakmak ve mangal teli ile karşılaştı.

"Atıklar ormanlar için tehdit oluşturuyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, ülkede yaşanan orman yangınlarının herkesin yüreğini dağladığını söyledi. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ormanlarda koruma kalkanı oluşturduğunu ifade eden Gökhan Daca, "Zabıta ekiplerimiz, orman yollarında, ormanlara giriş noktalarında kontrol ve devriye görevi yürütüyorlar. Bugün de olası orman yangınlarının önüne geçmek için temizlik çalışması yapıyoruz. Ormanlarımız bize emanet. Yurttaşlarımız ormanları temiz tutma konusunda daha duyarlı olmalı. Ormana gelip zaman geçirenler, burada bir çok atık bırakıyor. ve bırakılan bu atıklar orman için tehdit oluşturuyor. Yeşil bir vatan için daha dikkatli ve duyarlı davranalım" dedi.

"Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü"

Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği İzmir İl Başkanı Osman Kulaksız da orman yangınlarının bir çok şehri sardığını, İzmir'de de böyle bir felaketle karşılaşmamak için önlem almaya çalıştıklarını belirtti. Kulaksız, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikle orman yangınlarına neden olacak atıkları toplamaya geldik. Aynı zamanda çevreyi de temizliyoruz. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Her yerde cam şişeleri mevcut. Bunların mercek görevi üstlenerek yangın çıkarması çok olası. Basit bir cam parçası. Çok ciddi orman yangınlarına neden olabiliyor. Amacımız elimizden geldiğince İzmir'de bu felaketlerin başlamadan önlenmesini sağlamak" diye konuştu.

"Yeşil ve doğa bize lazım"

Dernek üyesi Cem Şendur ise yurttaşlara duyarlı olması çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "İnsanlar eğlenebilir. Piknik yapabilir, tatil yapabilir. İnsanların en doğal hakkı. Ama görüyorsunuz, her tarafta şişe ve plastik var. Bunlar mercek görevi yapıyor. 50 derecenin üzerinde sıcaklıkta ortalık yanar. Tam ağacın altında ateş yakmışlar. Açık alanda yakın. Arabanın üzerinde bırakacağınız çakmak veya deodorant kutusu ışığı aldığı zaman belli bir dereceden sonra arabayı yakar. Yeşil, doğa bize lazım. Seller oluyor. Memleketimiz yanıyor. Daha duyarlı olalım. "

"İzmir'i yaktırmayacağız"

Dernek üyesi Zergül Dönmez ormanlık bölgede gördükleri karşısında hissettiklerini anlatmanın imkansız olduğunu vurgulayarak, "Buraları gördükten sonra iyice dehşete kapıldım. Tüm İzmirlileri seferberliğe davet ediyorum. Herkes gözünü dört hatta sekiz açsın. Gittikleri piknik alanlarını temiz bıraksınlar. Gelip yiyip içiyorsanız, keyif yapıyorsanız, atıklarınızı toplayın. Çok zor değil kullandıklarını poşete koyarak çöp kovalarına atmak. Çok üzgünüz. Herkes elinden geleni yapmalı. Taşın altına elini koymalı. İzmir'i yaktırmayacağız. İzmirlileri de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ormanlık bölgelere dökülen molozları da kepçe ve kamyonlar yardımıyla temizledi.

Kaynak: Habermetre