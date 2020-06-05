Ormanlık alanlardaki balık üretim tesislerinin izin bedellerine indirim Ormanlık alanlardaki balık üretim yerlerinin izin bedellerinde yüzde 50 indirime gidildi.

Ormanlık alanlardaki balık üretim yerlerinin izin bedellerinde yüzde 50 indirime gidildi.

"Tarım ve Orman Bakanlığının Orman Kanununun 17/3 ve 18'inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ormanlık alanlarda kurulan balık üretim tesislerinin izin bedelleri için belirlenen katsayı 0,5'ten 0,25'e düşürüldü. Böylelikle yıllık izin bedellerine yüzde 50'lik indirim getirildi.

Kaynak: AA