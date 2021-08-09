Ormanlık alanlarda sıkı denetim
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Ormanlık alanlarda sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Ormanlık alanlarda sıkı denetim Elazığ'da alınan karar gereği ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda yoğun mesai harcayarak oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir alıyor.

Ormanlık alanlarda sıkı denetim

ELAZIĞ - Elazığ'da alınan karar gereği ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda yoğun mesai harcayarak oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir alıyor.

Ülke genelinde son zamanlarda artan orman yangınlarında dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da ormanlara giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Bu kapsamda Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Elazığ geneli 5 bölgede 40 kişilik ekip oluşturarak oluşabilecek her türlü tehlikeye karşı tedbir aldı. Bu bölgelerin arasında tarihi Harput Mahallesi ve köylerin bulunan ormanlık alanlarda yer aldı. Yoğun mesai harcayan ekipler, bir yandan ormanlık alanlara giren vatandaşları uyarırken bir yandan da çöpleri ve cam şişeleri de topluyor. Böylelikle ekipler yangın çıkmasını engellerken aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Ülkede orman yangınlarında evleri zarar gören ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Harput Mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, "Bu arada Harput'ta da geniş bir ormanlık alan var. 2 milyona yakın fidan dikildi. Bunları da koruma altına aldık. Vatandaşlardan özellikle ricamız bu alanları koruyalım. Çünkü bizim nefes alma yerimiz ormanlardır. O yüzden çok değer vermemiz lazım. Zaten valiliğimizin almış olduğu kararla orman bölgesinde piknik ve yürüyüş yapmak gibi etkinlikler yasaklandı. Yapanlara cezai işlem uygulanacak orman kanunları da Türkiye'de en ağır cezalardan bir tanesidir. Vatandaşlarımız bu konuda biraz daha duyarlı ve bilinçli olurlarsa çok iyi olur. Herhangi bir olumsuzlukta jandarma ve polis ekiplerimize bilgi verirlerse güzel olur. Çünkü bizim nefes alacağımız yerler ormanlık alanlarımızdır. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz güzel işler yapıyorlar. Harput bölgesine 2 milyon fidan dikildi bizler onları korumalıyız. Orman Bölge Müdürlüğümüz vatandaşlarımızı bilinçlendirdiler bu anlamda kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Ormanlık alanlarda sıkı denetim
Ormanlık alanlarda sıkı denetim
Ormanlık alanlarda sıkı denetim
Ormanlık alanlarda sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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