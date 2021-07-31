Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Basın Duyurusu

Basın Duyurusu (2021/07) Konu : Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Genel Emir 1. Ülkemiz genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenmekte olup, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) olumsuz hava...

Basın Duyurusu (2021/07) Konu : Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Genel Emir 1. Ülkemiz genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenmekte olup, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) olumsuz hava şartları oluştuğu görülmektedir. 2. İlimiz dahilinde bulunan ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 6381 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri gereğince 31 Temmuz-01 Ekim 2021 tarihleri arasında; a. Ordu ili genelinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlere kesinlikle izin verilmemesini, b. Belirlenen mesire yerleri dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmamasını, c. Ormanlık alanlara yakın yerlerde anız yakılmaması, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmamasını, ç. Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanların Orman İşletme Şefliklerinden izin almasına ve ormanda bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulundurmalarını, d. Yukarıda sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişilerin Orman İşletme Şefliklerine en az 72 saat önceden başvuruda bulunmalarına ve İşletme Şefliklerinin ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap verilmesini, e. Yukarıda belirtilen önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6381 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesine göre işlem yapılmasını rica ederim. Tuncay SONEL Vali

Kaynak: Habermetre