ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLERİN YASAKLANMASI HAKKINDA
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ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLERİN YASAKLANMASI HAKKINDA

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLERİN YASAKLANMASI HAKKINDA
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ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLERİN YASAKLANMASI HAKKINDAİstanbul Valiliğimizin aldığı karar gereğince;İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle30 TEMMUZ-31 AĞUSTOS tarihleri arasında Ormanlara girmek Orman çevresinde ve içinde mola vermek...

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLERİN YASAKLANMASI HAKKINDA

İstanbul Valiliğimizin aldığı karar gereğince;

İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle

30 TEMMUZ-31 AĞUSTOS tarihleri arasında Ormanlara girmek Orman çevresinde ve içinde mola vermek Orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

[Görsele tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz]

Karar için tıklayın : http://www. istanbul. gov. tr/istanbulda-30-temmuz-31-agustos-tarihleri-arasinda-ormanlara-girmek-yasaklandi Oluşturulma Tarihi : 30. 07. 2021 Haberler Bağcılar'dan Manavgat'a 20 Bin Adet Fidan Bağışı! Uluslararası Lojistik Firmasına Personel İstihdamı HÇ'den 3 Bin 358 Aileye Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı 2021/2022 Staj Başvurusu Mutluluğu Bulduğu Yerde Oğluna Şifa Arıyor Bağcılar'da 1. 5 Yıl Sonra Bayramlaşma Sevinci Bağcılar Kurban Bayramı'na hazır Bağcılar zabıtasında "Yaka kamerası" dönemi başladı Bağcılarlı çocuklar 15 Temmuz'a sahip çıktı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre

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