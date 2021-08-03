Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

Hasandağı mesire alanı hariç bütün orman alanlarına girişler yasaklandıMuhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında 30 Eylül 2021 tarihine kadar Hasandağı Mesire alanı dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Hasandağı mesire alanı hariç bütün orman alanlarına girişler yasaklandı

Muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında 30 Eylül 2021 tarihine kadar Hasandağı Mesire alanı dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Aksaray Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Vali Yardımcısı Yasin Ardıç başkanlığında toplanarak Aksaray'da orman varlığı bulunan yerlerde muhtemel orman yangınlarının önlenmesi için alınacak tedbirleri görüştü.

Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarını değerlendiren komisyon üyeleri Aksaray'da alınacak tedbirleri görüştü.

Toplantı sonrası Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada Hasandağı Mesire Alanı dışındaki bölgelerde yer alan bütün orman alanlarına girişlerin ve bu alanlarda piknik yapmanın yasaklanmasının karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada;

"Aksaray İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede; 02. 08. 2021-30. 09. 2021 tarihleri arasında Hasandağı Mesire alanı dışındaki bütün ormanlık alanlara girişler ve bu alanlarda piknik yapmak yasaklanmıştır.

Açıklamanın devamında; ormandaki sürü sahipleri, taş ocağı, madencilik faaliyetleri ile uğraşanlar, ormancılık faaliyetleri ile uğraşanlar, kamu kurum kuruluşlarının ormanlık alan içindeki şantiyelerde çalışanlar hariç olmak üzere her türlü ormanlık alana girişler belirtilen tarihler arasında yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: Habermetre