Ormanlık alanı kenevir tarlasına çevirmişler
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Ormanlık alanı kenevir tarlasına çevirmişler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ormanlık alanı kenevir tarlasına çevirmişler
02.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:01

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bulunan E.G. ve H.G. isimli şahısların ikametlerinde yaptıkları aramada 1 adet 7.65 mm tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, 1 adet kırma av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet mermi, ayrıca, şahısların ortak kullandığı ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde ise boyları 2,5 metre civarında 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi, şahısların kullandığı arazi içerisinde 1 adet terazi ele geçirildi.

E.G. ve H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

(Ahmet Seher - Necati İvgin/İHA)

Kaynak: İHA

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