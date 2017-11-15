Ormanlık Alandan Topladığı Mantardan Zehirlendi

Kırklareli'nde bir kişi ormanlık alandan topladığı mantarları yemesi soncu zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre olay, Kırklareli'ne bağlı Kömürköy Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen C.G. sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle, Vize Devlet Hastanesine başvurdu. Mantardan zehirlendiği anlaşılan C.G, hastanede tedavi altın akındı. C.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ