Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı
Haberler » Güncel » Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı - Haber

Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı

Eskişehir'de, Karacaşehir Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda ağaçlandırma sahasını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:14
Ormanlık alandan çit ve demir kazık hırsızlığı

'de, Karacaşehir Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda ağaçlandırma sahasını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ormanlık alandan daha önce de demir kazıkları çalıp hurdacılara satan şüphelilerin yeniden geldiğini belirleyen motorize ve orman koruma ekipleri, zanlılar D.K, T.N ile H.N'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişiler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et