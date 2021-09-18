Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti - Haberler Spor
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Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda dağ bisikleti yarışı yapıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda dağ bisikleti yarışı yapıldı. Sporcular, zorlu parkurda kıyasıya mücadele verdiler.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yurt dışından sporcuların da katılımıyla Bodrum MTB Cup Bisiklet Yarışı düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Çamlık Mahallesi içerisinde kalan ormanlık alanda gerçekleştirilen yarış, büyük heyecana sahne oldu.

Mehmetcan Balcı isimli sporcu yarış öncesi yaptığı açıklamada, "Çok güzel, özenle hazırlanmış bir parkur. Toprak yapısı Akdeniz'e özel bir parkur. Çok güzel inişler var, çok güzel tırmanışlar var" diye konuştu.

Orkan Ege Ürer isimli sporcu, daha önceki katıldığı yarışmalarda dereceler elde ettiğini ifade ederek, "Bu yarışta ne olacak bilmiyorum. Parkurda belli olacak. Çünkü rakiplerimin nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

Verilen startın ardından ormanlık alan içerisindeki 7 kilometrelik parkurda yarışan 3 ülkeden 85 sporcu, düşe kalka mücadele verdi. Parkurun engebeli olmasından dolayı bisikletinin tekerleri patlayanlar oldu. Kimileri de kaza geçirerek yarışı bırakmak durumunda kaldı.

Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Oğuzhan Soylu yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Biliyorsunuz Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası var. Etkinlik bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Amacımız insanlar hareket etsin, sosyalleşsin, oturmasın. Özellikle bu pandemi döneminde tüm insanlar eve tıkıldı kaldı. Buna karşı insanları dışarı çıkartalım, hareket ettirelim istedik. Bu kapsamda burada bisiklet Bitez'de de yürüyüş, jimnastik türü etkinliklerle devam edecek. Çok dolu bir gün geçecek. Gün sonuna kadar durmayacağız."

Yarış sonrası Bitez Mahallesi'nde sporcular ve vatandaşların katılımı ile trafiğe kapalı alanda halk turu yapıldı, dereceye girenlere ödülleri verildi. - MUĞLA

Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Ormanlık alandaki zorlu parkurda 85 sporcu kıyasıya mücadele etti - Haberler Spor
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