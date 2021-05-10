Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale
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Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale

Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kent Ormanı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdi. Yangına zamanında müdahale eden ekipler, alevlerin yayılması önledi.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı. - BİLECİK

Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale
Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale
Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale
Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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