Ormanlık alandaki şüpheli şahıslara dronelu operasyon
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Polis, 3. Sayfa

Ormanlık alandaki şüpheli şahıslara dronelu operasyon

Ormanlık alandaki şüpheli şahıslara dronelu operasyon Şahısların yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulundu İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli bir motosikletin drone ile belirlenmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.

19.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:36
Ormanlık alandaki şüpheli şahıslara dronelu operasyon

Ormanlık alandaki şüpheli şahıslara dronelu operasyon

Şahısların yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulundu

İSTANBUL - İstanbul'da ormanlık alanda şüpheli bir motosikletin drone ile belirlenmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Şahısların yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, drone destekli denetimlerde Yavuz Selim Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerindeki ormanlık kenarında durumundan şüphelendiği 09 AAC plakalı motosikleti durdurarak üzerindeki şahısta arama yaptı. Şahsın üzerinde sigaralık 2 gram bonzai, poşete sarılı 1 gram skunk ve gazete kağıdına sarılı vaziyette 0.5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şahıs gerekli yasal işlemler için Fatih Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Ayrıca, şahsa korona virüs tedbirlerine uymaması nedeniyle 3 bin 180 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Ormanlık alandaki şüpheli şahıslara dronelu operasyon

Kaynak: İHA

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