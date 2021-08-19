Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi

Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda farklı iki noktaya ekilen toplam 310 kök kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından yapılan drone denetiminde ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda farklı iki noktaya ekilen toplam 310 kök kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından yapılan drone denetiminde ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Dağyeniköy Mahallesi'nde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı 9'uncu JASAT ekiplerince ortak yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde mahallede kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırma ve drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisindeki ağaçların aralarına ekili vaziyette, bakımları yapılmış, boyları 50 santimetre ile 100 santimetre arasında değişen 140 kök, yine aynı yere 100 metre uzaklıkta H.D. (65) adına tapulu tarla içerisinde boyları 100 santimetre ile 210 santimetre arasında değişen bakımları yapılmış şekilde 170 kök olmak üzere toplamda 310 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi
Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam 205 tane! Suçüstü yakalanan define avcısının iş yeri müzeyi aratmadı
Tam 205 tane! Suçüstü yakalanan define avcısının iş yeri müzeyi aratmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Haluk Levent Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Mustafa Er Ozan Tufan Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ormanlık alandaki kenevirler drone ile tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 22:10:46. #1.16#

title