Son dakika haberi! Adıyaman'da ormanlık alanda korkutan yangın

Son dakika haber... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında 4 dönümlük alan yandı. Yangında bazı meşe ağaçları zarar görürken, erken müdahale sayesinde ormanlık alanda bulunan arı kovanları kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı