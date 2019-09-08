08.09.2019 17:54

Bursa kent merkezinde, Uludağ eteklerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge semtinin üst taraflarındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın de etkisiyle yayılan ve yerleşim birimi yakınında etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterle destek veriliyor.

Kaynak: AA