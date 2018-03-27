Ormanlık Alanda Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da ormanlık alanda uyuşturucu satışına baskın yapan polislerle çatışmaya giren şüpheliler, bir polis memurunu hafif yaraladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 25 Mart'ta Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Bindikleri taksi ile Keçiören ilçesinde bir süre dolaşan şüpheliler, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelerek beklemeye başladı. Çevrede piknik yapan vatandaşlar gibi davranan polis ekipleri, alıcı oldukları belirlenen grubun kalabalıklaşması üzerine destek ekip istedi.

Bu sırada polisin takibini fark eden uyuşturucu satıcısı S.İ ve A.A. pompalı tüfekle polise ateş açtı. Kısa süreli yaşanan çatışmada bir polis memuru elinden hafif yaralandı.

S.İ ve A.A. ile alıcı oldukları belirlenen O.Ç, Z.K, M.Y, F.Ö, E.K, H.K, Y.K, K.K, G.B, Y.Y, R.D, S.Ç ile B.Y. ve Z.F. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Şüphelilerle 29 paket satışa hazırlanmış 130 gram eroin, bir pompalı tüfek, bu silaha ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 260 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, zanlıların şehirde polisin yoğun denetimi nedeniyle rahatça satış yapmadıkları, ormanlık ve kırsal alanları tercih ettikleri belirlendi.