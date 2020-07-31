Ormanlık alanda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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Ormanlık alanda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Ormanlık alanda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda çıkan kavgada silahla vurulan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

31.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:45

Ormanlık alanda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda çıkan kavgada silahla vurulan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alana otomobillerle gelen R.G. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışman kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şahıslardan birisinin elinde bulunan silahla 2 kez ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi R.G.'nin boynuna, birisi ise ismi öğrenilemeyen şahsın eline isabet etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yaralanan 2 şahıs olay yerinde bulunan yakınları tarafından araçlara bindirilerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan R.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ormanlık alanda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

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