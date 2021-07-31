Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
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Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim Ormanlık alanda bulunan kişiler didik didik aranıp sorgulandı Türkiye'nin bir çok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ormanlık alanda denetim gerçekleştirdi.

Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim

Ormanlık alanda bulunan kişiler didik didik aranıp sorgulandı

ADIYAMAN - Türkiye'nin bir çok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ormanlık alanda denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen şahıslar didik didik arandı.

Bir çok farklı ilde meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan Karadağ Ormanlık alana özel hareket polis destekli denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ormanlık alan içerisinde geçen yol güzergahında duran kişilerin üst aramalarını, GBT sorgulamalarını ve araçlarını didik didik aradı. Olası bir orman yangınına karşı teyakkuzda bulunan polis ekipleri, ormanlık alan içerisinde geçen şahıslara da ateş yakmamalarını sigara içiyorlar ise sigara izmaritlerini rast gele atmamalarını istedi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan denetimin sıklıkla yapılacağı vurgulandı.

Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim
Ormanlık alanda özel hareket destekli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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