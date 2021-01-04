Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ve ablamı köyde istemiyorlardı (2)
04.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:49
İLK TESPİT: DONARAK ÖLDÜIsparta'da kayıp olarak aranırken dün Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Gülsüm Doğan'ın donarak hayatını kaybettiği belirlendi.
İLK TESPİT: DONARAK ÖLDÜ
Isparta'da kayıp olarak aranırken dün Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Gülsüm Doğan'ın donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.Ailesi tarafından teslim alınan Gülsüm Doğan'ın cenazesi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verildi.
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ