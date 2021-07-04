Ormanlık alanda odun devrilmesi sonucu can verdi
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Şehit Emin köyünde ormanlık alanda odun devrilmesi sonucu yaşlı adam feci şekilde can verdi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Şehit Emin köyünde ormanlık alanda odun devrilmesi sonucu yaşlı adam feci şekilde can verdi.
Sarıkamış'ın Şehit Emin köyünde ormanlık alanda traktöre yüklenen odunun devrilmesi sonucu İ.K. (74) adlı vatandaş, odunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı