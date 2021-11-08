Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahsı AFAD buldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Bilecik'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan yaşlı vatandaş, 2 saatlik bir çalışma sonrası bulunarak kurtarıldı.

Eskişehir'den bir arkadaşı ile Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü ormanlık alana gelen Hüseyin Parlak (64) bir süre sonra kayboldu. Şahsa cep telefonundan ulaşamayan arkadaşı durumu hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine Bilecik Afad kurtarma ekibi sevk edildi. Ekip 2 saatlik bir arama sonrası şahsı sağ olarak buldu. Hüseyin Parlak'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kendisini bulan AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet