Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahsı AFAD buldu - Haberler
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Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahsı AFAD buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahsı AFAD buldu

Bilecik'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan yaşlı vatandaş, 2 saatlik bir çalışma sonrası bulunarak kurtarıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bilecik'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan yaşlı vatandaş, 2 saatlik bir çalışma sonrası bulunarak kurtarıldı.

Eskişehir'den bir arkadaşı ile Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü ormanlık alana gelen Hüseyin Parlak (64) bir süre sonra kayboldu. Şahsa cep telefonundan ulaşamayan arkadaşı durumu hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine Bilecik Afad kurtarma ekibi sevk edildi. Ekip 2 saatlik bir arama sonrası şahsı sağ olarak buldu. Hüseyin Parlak'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kendisini bulan AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK

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